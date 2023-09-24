Як закликати удачу та гроші: розкрито справді дієвий спосіб

Здавна люди шанобливо ставилися до грошей та вірили, що існують простій ритуали для примноження достатку. Як відомо, гроші йтимуть у ті руки, які не лінуються працювати.

Утім, можна спробувати вдатися до певних хитрощів, щоб покращити свій фінансовий стан. Для цього вам треба знати про правила поведінки з грошима та ритуали, які стануть магнітом для коштів.

Читайте також: Сім прикмет, які свідчать про швидкий прихід грошей

Як правильно поводитись з грошима:

1. Ніколи не передавайте гроші з рук в руки, бо вони вже не повернуться до вас.

2. Зберігайте віник вдома помелом догори, щоб гроші не виміталися з житла.

3. Тримайте у гаманці нерозмінну купюру. Її заборонено витрачати, тоді вона стане магнітом для багатства.

4. Не можна рахувати чужі гроші, інакше свої перестануть водитися.

5. Не можна давати у борг ввечері.

6. Найкраще місце для зберігання грошей – кухня. Не можна зберігати їх під матрацом або в шафі.

Змова на удачу і гроші

Притягнути удачу та гроші може грошове дерево, яке вважається талісманом. Проте треба ще проводити додатковий ритуал, що це справді працювало. Після кожної зарплати покладіть в горщик з грошовим деревом три будь-які монети, вимовляючи такі слова:

"Як монети під землею залишаються, енергію багатства деревцю дають, так і у мене гроші в будинку множаться та збільшуються. Хай буде так!"

Пам'ятайте, що вікна і двері – місця, через які у дім потрапляє грошова енергія. На підвіконні треба постійно тримати кілька жовтих монет, які сприятимуть багатству та життю в достатку.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!