Як закликати удачу та гроші: розкрито справді дієвий спосіб
Здавна люди шанобливо ставилися до грошей та вірили, що існують простій ритуали для примноження достатку. Як відомо, гроші йтимуть у ті руки, які не лінуються працювати.
Утім, можна спробувати вдатися до певних хитрощів, щоб покращити свій фінансовий стан. Для цього вам треба знати про правила поведінки з грошима та ритуали, які стануть магнітом для коштів.
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Як правильно поводитись з грошима:
1. Ніколи не передавайте гроші з рук в руки, бо вони вже не повернуться до вас.
2. Зберігайте віник вдома помелом догори, щоб гроші не виміталися з житла.
3. Тримайте у гаманці нерозмінну купюру. Її заборонено витрачати, тоді вона стане магнітом для багатства.
4. Не можна рахувати чужі гроші, інакше свої перестануть водитися.
5. Не можна давати у борг ввечері.
6. Найкраще місце для зберігання грошей – кухня. Не можна зберігати їх під матрацом або в шафі.
Змова на удачу і гроші
Притягнути удачу та гроші може грошове дерево, яке вважається талісманом. Проте треба ще проводити додатковий ритуал, що це справді працювало. Після кожної зарплати покладіть в горщик з грошовим деревом три будь-які монети, вимовляючи такі слова:
"Як монети під землею залишаються, енергію багатства деревцю дають, так і у мене гроші в будинку множаться та збільшуються. Хай буде так!"
Пам'ятайте, що вікна і двері – місця, через які у дім потрапляє грошова енергія. На підвіконні треба постійно тримати кілька жовтих монет, які сприятимуть багатству та життю в достатку.
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