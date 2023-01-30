Як прочистити каналізацію за допомогою соди, солі та оцту: простий та ефективний спосіб

Як робити каналізацію на кухні - простий спосіб з содою

Прочищення кухонної раковини – справа довга і виснажлива. Проте є простий і ефективний трюк, який допоможе швидко позбутися цієї проблеми.

Видання Sante Plus пояснило, як це зробити, не застосовуючи дорогих хімікатів. Для цього треба звичайна харчова сода.

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Сіль, сода та кухонна сіль для прочищення каналізації

Щоб легко прочистити каналізацію, а отже, і труби, рекомендується використовувати сіль і оцет, які є на будь-якій кухні. Для цього достатньо буде висипати в каналізацію пів склянки солі і склянку білого оцту. Через 20 хвилин залийте двома літрами гарячої води (не доводьте до кипіння, щоб не пошкодити труби). Згодом залишки в трубах видаляються самі.

Не соромтеся повторити операцію стільки разів, скільки потрібно, якщо результату все одно немає, спробуйте наступний трюк.

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Оцет і харчова сода – суміш, яка очищає ваші труби

Якщо проблеми з раковиною повторюються, проблема може бути у ваших трубах. У цьому випадку ви можете виправити це.

Візьміть пів склянки харчової соди і стільки ж солі, які збираєтеся змішати. Виливши цю суміш у каналізацію, додайте склянку теплого білого оцту, зачекайте 10 хвилин і додайте окропу. Це ефективно.

Інші способи прочищення каналізації

На додаток до висипання солі або харчової соди в каналізацію, є ще один хитромудрий трюк, який вдасться з невеликою кількістю жиру:

Додайте в злив вашого умивальника або раковини дві дози кристалів соди.

Влийте 200 мілілітрів білого оцту.

Залишити діяти мінімум на годину.

Для більшої ефективності рекомендується долити літр окропу в каналізацію. Також можете використати вантуз.

Кірм цього, для очищення каналізації, можете регулярно в умивальник вливати гарячу воду, змішану з 2-5 дозами харчової соди. Ці інгредієнти усувають неприємні запахи та очищають труби.

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Щоб очистити каналізацію, вам не потрібен експерт або агресивні хімікати. Прості натуральні інгредієнти зроблять свою справу. Тож не соромтеся використовувати їх!

Нагадаємо, що почистити каналізацію у ванній кімнаті чи на кухні допоможе кавова гуща та окріп. Вона є ефектним очищувальним засобом, яка відмінно бореться з вапняним нальотом.

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