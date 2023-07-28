Як пропарити капусту для голубців за лічені хвилини: простий лайфхак

Як швидко підготувати капусту для голубців

Розглянемо, як пропарити капусту для голубців у мікрохвильовці, щоб спростити процес і уникнути можливих опіків водою під час традиційного парування.

Пропарена капуста стане дуже м'якою, що значно полегшить роботу зі скручуванням начинки у листя. Про це пише видання "Патріоти України".

Читайте також: Господині поділились рецептом консервованих абрикосів: літній смак взимку

Отже, як правильно пропарити капусту для голубців у мікрохвильовці:

Оберіть капусту вагою 1-1,5 кг, краще зберігати помірний розмір, щоб було зручно працювати; Добре промийте овоч і позбудьтеся зовнішніх листків, які можуть бути жовтими або пошкодженими; Видаліть центральний качан, також можна забрати кілька верхніх листків, якщо вони здаються несолідними; Покладіть капусту в рукав для запікання або пластиковий пакет з поліетилену; Зробіть кілька невеликих отворів в пакеті за допомогою виделки або ножа, щоб дати змогу випаровуванню виходити з пакета; Помістіть пакет із капустою у мікрохвильовку; Виберіть режим максимальної потужності і встановіть таймер на 7 хвилин. Пропарювання в такому режимі дозволить капусті стати м'якою та легко відділятися листями; Після завершення процесу пропарювання вийміть капусту з мікрохвильовки; Залиште її на декілька хвилин, щоб охолонути; Тепер листя капусти стануть дуже м'якими та готовими для зручного скручування зі смачною начинкою. Ви зможете легко відділити листя одне від одного.

Радимо також звернути увагу на рецепт консервованої черешні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!