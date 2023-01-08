Як перевірити чи батарейка ще робоча: найпростіший спосіб
Буває так, що в домі накопичується багато старих батарейок і треба швидко визначити, яка з них робоча, не вставляючи їх в електронні пристрої.
Особливо актуальним це питання стало зараз, через російські обстріли, внаслідок яких в українських будинках регулярно вимикають світло. Як елементарно відрізнити заряджену батарейку від розрядженої, читайте у нашому матеріалі.
Використані батарейки краще тримати окремо від нових, або ще робочих, але якщо ви не подумали про це заздалегідь, скористайтесь наступним методом, щоб дізнатися, чи залишився заряд у батарейці.
Фахівці радять перевіряти батарейки тестером, але можна зробити простіше. Для цього батарейку треба підняти перпендикулярно горизонтальній твердій поверхні (наприклад, стіл) на висоті 2–3 см та обережно відпустити.
- якщо батарейка ще робоча, то впаде з твердим звуком і, скоріш за все, залишиться стояти рівно;
- неробоча батарейка видасть при падінні приглушений звук і перекинеться.
Якщо раптом цей спосіб не допомагає, варто збільшити висоту падіння батарейки – приблизно до 20 см. Заряджений елемент повинен впасти на бік, а розряджений може декілька разів підскочити і відлетіти від місця падіння.
Батарейку також можна вставити в будь-який прилад, який вимагає мінімального залишкового ресурсу для роботи, наприклад пульт від телевізора. Якщо батарейки не працюють навіть у пульті, їх точно можна утилізувати.
Раніше ми писали про те, чому не можна залишати смартфон біля комп’ютера та чим це може зашкодити обом пристроям.
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