Як перевірити інформацію про стаж роботи онлайн

У сучасній Україні процес отримання інформації про трудовий стаж значно спростився завдяки впровадженню електронних трудових книжок, які діють з 10 червня 2021 року. Тепер громадяни можуть швидко отримати відповідний витяг в онлайн-режимі. Про це пише РБК.

Для формування витягу з електронної трудової книжки необхідно виконати кілька простих кроків на порталі Пенсійного фонду України:

Здійснити вхід на портал ПФУ Пройти авторизацію через електронний підпис або банківську картку Перейти до розділу "Комунікації з ПФУ" Обрати опцію "Запит на отримання електронних документів" Вибрати "Витяг з ЕТК" За необхідності вказати контактний номер телефону та надати згоду на обробку персональних даних Підтвердити запит, натиснувши "ОК"

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Статус запиту можна відстежити у розділі "Мої звернення". Для перегляду документу достатньо розгорнути відповідну вкладку та завантажити файл витягу.

Ця інформація особливо актуальна для розрахунку виплат по безробіттю, які залежать від страхового стажу, причин звільнення та попередньої заробітної плати. Мінімальний розмір допомоги для застрахованих осіб зі стажем більше семи місяців становить 2500 гривень.

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