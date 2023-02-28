Як перевірити чи користуються сусіди вашим Wi-Fi: простий спосіб

Як дізнатися хто підключився до вай-фай роутера

Одною з причин втрати швидкості роботи інтернету від Wi-Fi роутера може бути перевантажена мережа. Іноді достатньо просто перезавантажити роутер, але це не допоможе, якщо до вашого пристрою підключились інші люди.

Перевірити, чи "крадуть" ваш Wi-Fi сусіди можна через спеціальну адміністративну панель. Роутери також дозволяють дізнатись історію переглядів і переходів на посилання у мережі. Про це пише видання Sante Plus.

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У панелі адміністрування власник роутера може переглянути, скільки користувачів під’єднано до мережі. Це варто робити і для того, щоб запевнитись у власній безпеці, адже інколи зловмисним підключаються до домашньої мережі з метою злому месенджерів чи викрадення особистих даних.

Спершу треба перевірити журнал адміністратора. Для цього напишіть в адресному рядку браузера:

"192.168.1.1" або "192.168.2.1"

На сторінці, що відкриється, ви побачите, чи є серед історії переглядів сайти, які ви не відвідували.

Для мобільних пристроїв можна завантажити застосунок, наприклад "Fing" для IOS та "Network scanner" для Android. За допомогою IP-сканера "Wireshark" можна виявити хакерів, які підключились до вашої мережі.

Якщо ви помітили підозрілі дії – обов'язково змініть пароль на Wi-Fi. Робити це радять хоча б кожні 3-6 місяців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які речі не слід тримати біля Wi-Fi роутера, щоб вони не вийшли з ладу.

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