Як працює електронний кабінет ВЛК: пояснення Міноборони

З 1 квітня в Україні офіційно запровадили електронний кабінет військово-лікарської комісії (ВЛК), у якому висновки лікарів тепер оформлюються у цифровому форматі. Це нововведення дозволить військовозобов’язаним уникнути особистого відвідування територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Про це повідомляється у дописі заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко. Електронна система передбачає автоматичну передачу медичних висновків до державного реєстру "Оберіг", а також їхню доступність через платформу "Резерв+". Таким чином, процедура стає простішою, прозорішою й менш обтяжливою для громадян.

"На сьогодні в електронній системі вже зареєстровано понад 12 тисяч членів ВЛК, які за місяць здійснили понад 100 тисяч операцій у нових кабінетах. Це свідчить про ефективність та готовність системи до подальшого розширення", – зазначила вона.

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Черногоренко підкреслила, що під час роботи лікарі не матимуть доступу до персональної інформації пацієнтів. Це важливий крок у напрямку зниження корупційних ризиків та забезпечення конфіденційності.

Крім того, цифровий формат значно спрощує процес для військовозобов’язаних, економить час і зменшує кількість бюрократичних процедур.

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