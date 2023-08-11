Як розігрівати магазинну піцу, щоб отримати хрумку скоринку

Збільшити смакові якості піци вдвічі – легко, якщо ви знаєте правильний спосіб її розігріву. Фахівці розкрили таємницю, як зберегти апетитну, хрумку скоринку та уникнути обпікання.

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Один із відомих інтернет-видань з Міннесоти, B105, розповіло про піцу, яка вважається найкращою замороженою піцою в США – Heggies Pizza, особливо з сиром. Недавно фахівці цієї компанії вирішили поділитися секретами ідеального розігріву цього смаколика в соціальних мережах.

Секрет простий. Зазвичай, коли ми готуємо заморожену піцу, ми розігріваємо її у духовці (мікрохвильовці, грилі), розділяємо на частини та споживаємо. Але часто трапляється так, що поспіхом можна обпектись гарячим тістом та начинкою.

Фахівці Heggies запропонували цілком розрізати піцу перед розігрівом. Вони переконують, що цей прийом надасть їй більше хрусткості і робить смаколик більш "безпечним" для споживання.

Таким чином, для ідеального розігріву вашої улюбленої піци, просто перед розігрівом розріжте її на частини. Цей лайфхак допоможе вам насолодитися хрусткою та апетитною скоринкою, уникнути обпікання та зробить ваше гастрономічне задоволення ще більш приємним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати ідеальне тісто на піцу.

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