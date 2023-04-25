Як розрізати бісквітний корж на ідеально рівні шматки: лайфхак з тарілкою та ниткою

Як розрізати бісквіт на рівні за товщиною частини

Різання коржів для торта може бути викликом для багатьох, навіть для досвідчених кухарів. Але насправді це завдання можна впоратися з ним легко за допомогою кількох хитрощів. Далі ви дізнаєтесь про два способи, які можна використовувати, щоб розрізати корж для торта на рівні шматки.

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Перший метод включає в себе використання нитки. Щоб скористатися цим методом, вам знадобляться зубочистки, звичайна нитка та корж, який ви хочете розрізати. Ось кроки, які ви можете виконати:

Візуально розділіть корж навпіл; Розмістіть частини коржа зубочистками по колу; Оберніть корж ниткою, так щоб вона лежала поверх зубочисток; Перехрестіть кінці нитки і потягніть її до себе.

Під час цих дій нитка вріжеться у випічку, і ви зможете ідеально розрізати корж на частини.

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Другий метод полягає у використанні гострого довгого ножа та стопки неглибоких тарілок. Для цього викладіть корж на стопку тарілок, щоб зручно зрізати з нього шар. Ось кроки, які ви можете виконати:

Використовуйте кілька тарілок, щоб збільшити висоту стопки до бажаної товщини коржа; Накрийте корж кільцем форми так, щоб частина коржа, яка виступає з-під неї, була потрібного розміру; Направляйте ніж горизонтально під час різання.

Цей метод дозволяє вам отримати рівномірні шари коржа без зусиль.

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