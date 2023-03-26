Сирники з маком: смачний сніданок за лічені хвилини
Для смачного та корисного сніданку окрім вівсянки гарно підійдуть сирники. А ще краще – сирники з маком, рецептом приготування яких поділився відомий український кухар Євген Клопотенко.
Він порадив обирати кисломолочний сир саме домашній. Або якщо немає змоги придбати такий, то обрати у магазині сир, який має жирність від 5% до 9% – щоб він не був засухим чи занадто вологим.
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Які продукти треба підготувати:
- Кисломолочний сир – 300 г
- Яйце
- Розпушувач – ½ ч. л.
- Ванільний цукор – 10 г
- Цукор – 50 г
- Борошно – 60 г
- Мак – 2 ч. л.
- Для смаження – 2 ст. л. соняшникової олії
Як приготувати:
- Викладіть м'який сир у миску, додайте цукор, ванільний цукор та мак. Вбийте туди яйце і ретельно вимішайте.
- Потім всипте борошно й розпушувач. Перемішайте, аби тісто було однорідним.
- Присипте дошку чи робочу поверхню борошном та сформуйте з тіста невеликі кульки. Трохи приплюсніть кожну й обваляйте у борошні.
- Сковорідку треба розігріти та влити олію всередину.
- Викладайте сирники та смажте по кілька хвилин з кожного боку.
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