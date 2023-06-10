Як рівно вкласти пергамент для випікання у форму без ножиць: простий лайфхак

Як рівно розмістити пергамент для випікання у форму, не обрізаючи папір ножицями.

Пергаментовий папір, часто називаний папером для випічки, є чудовим винаходом для пекарів. Він запобігає пригорянню виробу та економить час на митті форми. Один корисний прийом показала австралійська пекарка Лаура Фу.

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Пергаментовий папір має набагато більше використань, ніж просто для випічки. Однак, іноді виникає ситуація, коли сама форма вимагає вирізання паперу. І ось тоді починається проблема – або розмір паперу не вийшов точним, або він просто не лягає рівномірно на дно та борти форми, виступаючи ззовні.

Щоб уникнути випадання паперу з форми і забезпечити його рівномірне прилягання, його потрібно стиснути в кулаку, або, іншими словами, добре помʼяти. Після такої підготовки пергамент стане послухняним і рівномірно розподілиться по дну форми.

Лаура розповідає, що цей корисний прийом побачила у Джеймі Олівера і з того часу успішно й активно використовує його.

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