Как ровно вложить пергамент для выпекания в форму без ножниц: простой лайфхак

Пергаментная бумага, часто называемая бумагой для выпечки, является отличным изобретением для пекарей. Он предотвращает пригорание изделия и экономит время на мытье формы. Один полезный прием показала австралийская пекарь Лаура Фу.

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Пергаментная бумага имеет гораздо большее использование, чем просто для выпечки. Однако иногда возникает ситуация, когда сама форма требует вырезания бумаги. И вот тогда начинается проблема – либо размер бумаги не получился точным, либо он просто не ложится равномерно на дно и борта формы, выступая извне.

Чтобы избежать выпадения бумаги из формы и обеспечить ее равномерное прилегание, ее нужно сжать в кулаке, или, другими словами, хорошо помять. После такой подготовки пергамент станет послушным и равномерно распределится по дну формы.

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Лаура рассказывает, что этот полезный прием увидела у Джейми Оливера и с тех пор успешно и активно использует его.

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