Як самостійно збільшити розмір своїх пенсійних виплат: пояснення для українців

Громадяни України мають шанс суттєво підвищити розмір своєї пенсії за умови офіційного працевлаштування з високим доходом, добровільної сплати ЄСВ та відтермінування виходу на пенсію. Якщо піти на пенсію у 66 років замість 60, розмір виплат може зрости на 39%, а за додаткову трудову активність – навіть до 50%.

Як зазначають у Пенсійному фонді України, у 2025 році середній розмір пенсії в країні досяг приблизно 5780 гривень. Це на 400 гривень більше, ніж було у 2024 році.

Втім, нинішній рівень пенсійних виплат усе ще не забезпечує достойного рівня життя. Саме тому Пенсійний фонд України та фахівці закликають громадян заздалегідь дбати про своє пенсійне забезпечення.

Основним чинником, що визначає розмір майбутньої пенсії, є офіційний дохід. Чим вища зарплата, з якої сплачуються страхові внески, тим більшими будуть пенсійні нарахування. Не варто погоджуватися на "тіньову" оплату чи мінімальну офіційну ставку, адже це суттєво знижує розмір пенсії в майбутньому.

Перед тим як подавати документи до Пенсійного фонду, варто звернутися за консультацією до спеціалістів. Це дозволить виключити з трудового стажу періоди з найнижчим заробітком, що допоможе підвищити середній коефіцієнт заробітної плати — важливий показник при розрахунку пенсії.

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Якщо відмовитися від виходу на пенсію у 60 років і продовжити працювати, це може значно вплинути на розмір виплат. За законом, за кожен місяць відтермінування передбачена доплата в 0,5%, а після п’яти років – вже 0,75% щомісяця. Таким чином, при виході на пенсію у 66 років пенсія може зрости на 39%, а в разі подальшої роботи – надбавка може сягнути 50% і навіть більше.

Так, наприклад, якщо при виході на пенсію у 60 років сума виплат становила б 4000 гривень, то у разі звернення за пенсією у 65 років і 7 місяців вона може зрости до 6000 гривень. Для громадян, які працюють без офіційного оформлення або отримують лише мінімальну зарплату, є варіант самостійно сплачувати Єдиний соціальний внесок. Цей внесок безпосередньо впливає як на страховий стаж, так і на розмір майбутньої пенсії. Його можна оформити офіційно через податкову службу або скористатися онлайн-сервісами Пенсійного фонду.

Ще одна новація – можливість меценатської допомоги пенсіонерам. Завдяки спеціальній платформі ПФУ благодійники можуть переказувати кошти адресно, і частина цих сум іде на збільшення виплат тим людям похилого віку, які справді цього потребують.

Для того, щоб вийти на пенсію у 60-річному віці в 2025 році, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо стажу недостатньо, пенсійний вік автоматично збільшується — до 63 або навіть 65 років, залежно від наявного трудового стажу.

Усі ці положення закріплені у статті 29 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Відповідно до цього закону, кожен українець має законне право впливати на свій майбутній розмір пенсії, дотримуючись чинних норм.

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