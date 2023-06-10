Як самостійно заточити ланцюг на бензопилі: поради професіоналів

Ланцюг бензопили з часом тупиться та потребує заточки і догляду. Є основні ознаки того, що ланцюг потребує заточки:

– почав гірше різати

– погана якість та швидкість розпилу

– ланцюг постійно заклинає

– ланцюг розтягується і провисає;

– витрачається більше палива

– під час роботи з’являється дим

Як самостійно заточити ланцюг

Заточку ланцюга можна зробити за допомогою болгарки та напилка. Кожен із цих методів має свої плюси та мінуси, про які ми розкажемо нижче.

Як заточити ланцюг бензопили болгаркою

Зверніть увагу, що заточка ланцюга болгаркою – доволі небезпечна справа, яка вимагає точності рухів та певних навичок. Він має суттєву перевагу – швидкість заточки. Щоб заточити ланцюг болгаркою встановіть пилу лезом до себе й заточуйте зубці, нахиляючи болгарку під потрібним кутом заточування. Кожен наступний зуб заточуйте під протилежним кутом.

Перед заточкою затупіть диск болгарки об камінь, будьте максимально обережні та дотримуйтесь техніки безпеки.

Заточка ланцюга бензопили напилком

Цей спосіб повільніший, але безпечніший. Візьміть плоский і круглий напил0ки. Плоский заточуваатиме обмежувач глибини різу, а круглий коригуватиме кромку зубців. Крім того, вам потрібна буде державка для закріплення круглого напилка. Вона має кути, під якими буде здійснюватись заточка.

Для зручності, у магазині можна купити готовий комплект для заточування.

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Кут заточування в залежності від ланцюга коливається у межах 25-35 градусів – порушувати його не можна. Отже, для заточування ланцюга напилкою вставте в державку круглий інструмент і покладіть на ланцюг так, щоб стрілки на державці були паралельно шині, перевірте кути заточування. Верхнє лезо потрібно тримати під кутом 30 градусів. Заточування здійснюйте рухаючись вперед, обробляючи кожен зубець однакову кількість разів.

Плоским напилком сточуйте обмежувач глибини. У магазині можна знайти шаблони, які допоможуть задати потрібний градус кутів і нахилу. Враховуйте, що на певний тип ланцюга потрібен свій шаблон.

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