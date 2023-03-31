Як зробити домашню ковбасу з курки на Великдень: простий рецепт

Наближається Великдень 2023 і багато господинь вже почали думати про меню святкового столу. Варто зазначити, що великодній стіл не обов'язково повинен складатися тільки з крашанок та солодкої випічки. Пропонуємо спробувати новий рецепт – ковбасу з курки, яка точно здивує і порадує рідних.

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Рецепт домашньої ковбаси досить простий, і вам знадобляться наступні інгредієнти:

900 г курячого стегна;

2 ст. л. майонезу;

15 г желатину;

Часник до смаку;

Сіль та перець до смаку.

Почнемо з того, що добре промийте курячі стегна і відокремте м'ясо від кісток. Шкіру можна залишити, щоб дати смаку ковбасі більш насичений смак. Далі наріжте курку на маленькі порції, додайте до м'яса подрібнений часник, улюблені приправи, перець та сіль за вашими уподобаннями.

Потім додайте до м'ясної суміші дві столові ложки майонезу, ретельно перемішайте і дайте постояти приблизно 10 хвилин. Після цього викладіть фарш частинами на харчову плівку й акуратно загорніть, щоб отримати ковбасу.

Нагрійте духовку до 120 градусів і зверніть увагу, щоб ковбасу запакувати у фольгу перед випіканням. Ковбасу потрібно випікати близько 1 години. Коли вона готова, вона розлетиться на тарілках і здивує гостей святкового столу.

Смачного!

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