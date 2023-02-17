Як зробити горщики для розсади з газет: бюджетний лайфхак

Цей спосіб є чудовою альтернативою пластиковим контейнерам та склянкам. Дачники та садівники активно почали готуватися до городнього сезону, який починається з посіву та підготовки розсади. Такі горщики для розсади можна зробити власноруч не витративши грошей. Їх можна зробити зі старих газет. Про цей лайфхак пише видання prostoway.

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Щоб зробити горщики для розсади, візьміть непотрібні газети, намотайте їх на пляшку відповідного діаметра та загніть край з одного боку. Їх краще поставити в піддон, щоб вони не обсипалися. Дно горщика можна ще заклеїти екологічним паперовим скотчем, щоб воно добре трималось.

Ще одна перевага таких горщиків зі старих газет – їхня екологічність. Вони одноразові, тому під час висадки у ґрунт їх не потрібно знімати. Папір з часом розчиниться у землі.

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