Как сделать горшки для рассады из газет: бюджетный лайфхак

Этот способ является отличной альтернативой пластиковым контейнерам и стаканам. Дачники и садоводы активно начали готовиться к огородному сезону, который начинается с посева и подготовки рассады. Такие горшки для рассады можно сделать собственноручно не потратив денег. Их можно сделать из старых газет. Об этом лайфхаке пишет издание prostoway.

Читайте также: На заметку огородникам: когда высевать семена цветов, зелени и овощей на рассаду

Чтобы сделать горшки для рассады, возьмите ненужные газеты, намотайте их на бутылку соответствующего диаметра и загните край с одной стороны. Их лучше поставить в поддон, чтобы они не осыпались. Дно горшка можно еще заклеить экологичным бумажным скотчем, чтобы оно хорошо держалось.

Еще одно преимущество таких горшков из старых газет – их экологичность. Они одноразовые, поэтому при высадке в грунт их не нужно снимать. Бумага со временем растворится в земле.

Видео дня

Ранее мы писали о том, что алюминиевую фольгу можно использовать, чтобы защитить сад от грызунов и других вредителей, а также как правильно ухаживать за плодовыми деревьями зимой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!