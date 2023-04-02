Як зробити кейк-попси у формі яєць: простий великодній рецепт
Чудовою ідеєю порадувати близьких смачним десертом на Великдень є приготування кейк-попсів у вигляді великодніх яєць для декору тортів та пасок.
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Інгредієнти:
- Борошно – 70 г;
- Цукор – 90 г;
- Какао – 20 г;
- Розпушувач – 0.5 ч.л;
- Сіль – 1/4 ч.л;
- Кефір – 70 г;
- Молоко – 50 г;
- Олія без запаху – 25 г;
- Яйце (с2) – 1 шт;
- Сирний сир – 100 г.
Глазур:
- Білий шоколад – 150 г;
- Олія без запаху – 15 г;
- Какао олія – 15 г.
Для бісквіта, змішайте окремо сухі та вологі інгредієнти, а потім об'єднайте їх. Випікайте в духовці при температурі 160 градусів протягом близько 15-20 хвилин, доки шпажка не вийде сухою. Відсудіть готовий бісквіт і змішайте його з розм'якшеним сирним сиром. Сформуйте яйця та вставте зубочистки. Поставте заготовки в морозильник на 2-3 години.
Для глазурі, розтопіть білий шоколад та змішайте його з олією та розтопленою какао олією. Занурте заморожені заготовки в глазур та вставте зубочистку у підставу з пінопласту. За допомогою кандурину, горілки та жорсткого пензлика зробіть цятки. Поставте у холодильник для стабілізації глазурі.
Тепер ви можете використовувати ці кейк-попси у вигляді великодніх яєць для декору своїх тортів та пасок. Смачного!
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