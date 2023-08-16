Як зробити маринований перець з яблуками на зиму: простий рецепт

Як замаринувати солодкий перець з яблуками на зиму

Маринований перець – це справжня гастрономічна насолода, особливо коли спробувати новий рецепт з додаванням ароматних яблук.

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Ця ідея, якою поділились на сайті pmg.ua, може здатися звичайною, але ви підкорите себе і гостей чудовим поєднанням легкої кислинки перцю, ніжного солоду яблук і пікантного присмаку спецій.

3 кілограми болгарського перцю,

2 кілограми соковитих яблук,

3 чайні ложки ароматної кориці,

3 зубчики часнику для гостроти,

1 літр чистої води,

300 мілілітрів оцту для консерванту,

1 склянка цукру для солодкості,

1 столова ложка солі для балансу,

ще трошки кориці для виразного смаку.

Приготування:

Обов'язково помийте перець і звільніть його від насіння. Розріжте його на смужки. Взявши ці смужки перцю, поставте їх на 3 хвилини в гарячу воду для бланшування. Потім дайте крихтам остигнути на друшляку. Аналогічно поріжте яблука на смужки. Спочатку розріжте на четвертинки, видаліть серцевину, а потім розріжте на менші частинки – отримаєте чудові смужки яблук. Посипте яблука ароматною корицею і також обсмажте їх у гарячій воді на 3 хвилини. Зачищені та готові інгредієнти переложіть у підготовлені стерилізовані літрові банки.

Маринування:

Для маринаду, вам знадобиться вода, цукор, сіль та додаткова порція кориці. Закип'ятіть воду, додайте цукор, сіль та корицю, потім варіть протягом кількох хвилин до повного розчинення інгредієнтів. Додаємо оцет до маринаду та знімаємо з вогню. Залийте гарячим маринадом банки з перцем та яблуками. Поставте банки на стерилізацію на 25 хвилин. Закрийте банки, переверніть догори дном, обгорніть рушником і зачекайте, поки вони остигнуть.

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