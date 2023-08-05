Як зробити портативний охолоджувач та термо-сумку власними руками

Спекотний серпень на дворі, і потреба в охолодженні стає надзвичайно актуальною. Звісно, носити з собою воду є розумним рішенням, але часом бажано, щоб вона залишалась прохолодною надовго.

Не треба витрачати кошти на дорожні гелеві охолоджувачі для напоїв, їжі або косметики, які продаються в магазинах. Ви можете легко виготовити такий охолоджувач і навіть сумочку-холодильник для пікніка вдома, пише Інформатор.

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Як зробити переносний охолоджувач для води в сумку?

Простий лайфхак полягає в заморожуванні води, але є один секрет, який допоможе вам утримати воду прохолодною на довший час. Додайте до води звичайної кухонної солі перед заморожуванням. Використайте звичайну пластикову пляшку або яскраву силіконову пляшечку для цього.

Зробіть готові шматочки льоду занурюючи їх у прикольну силіконову грілочку з яскравим принтом. Така грілочка створить стильний вигляд і вміщатимеся в косметичку. Цей трюк дасть вам можливість зберігати воду прохолодною і зручно носити її з собою.

Як зробити сумочку-холодильник?

Крок перший – оберіть зручну сумку, будь то пляжна, спортивна, дорожня або місткий шоппер. Важливо, щоб вона мала застібку-блискавку, що допоможе краще зберігати внутрішню температуру.

Крок другий – купіть тепловідбивний матеріал, який допоможе зберігати необхідну температуру всередині сумки. Він має бути вологостійким, щоб зовнішня сторона сумки не промокала через незначну конденсацію всередині. Ви можете вибрати одно- чи двосторонній фольгоізолон та ізолон. Останній на клейкій основі, тож з нього простіше зробити термостійку підкладку, але дещо дорожчий.

Крок третій – зробіть викрійку з фольгоізолону, заздалегідь замірявши розміри вашої сумки. Підкладка має бути меншою за розміром, приміром, на 5 см від зовнішніх розмірів. Складіть отриману заготовку, сформувавши з неї каркас термостійкої підкладки, і закріпіть борти нитками або степлером, щоб вони тримали форму. Проклейте стики скотчем, аби уникнути просвітів. Вставте готову підкладку всередину вашої сумки і заповніть вільне місце між стінами матеріалом, який допоможе тримати температуру – ватою, синтепоном або обрізками старої ковдри. Якщо ваша сумка не має кришку, можете виготовити її окремо.

Нагадаємо, група вчених опублікувала дослідження про кількість води, що рекомендується випивати щодня. У своєму дослідженні вони підтвердили, що неможливо підвести загальний стандарт кожної людини.

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