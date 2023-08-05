Как сделать портативный охладитель и термо-сумку своими руками

Жаркий август на дворе, и потребность в охлаждении становится чрезвычайно актуальной. Конечно, носить с собой воду разумное решение, но порой желательно, чтобы она оставалась прохладной надолго.

Не нужно тратить средства на дорожные гелевые охладители для напитков, еды или косметики, продаваемые в магазинах. Вы можете легко изготовить такой охладитель и даже сумочку-холодильник для пикника на дому, пишет Информатор.

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Как сделать переносной охладитель для воды в сумку?

Простой лайфхак заключается в замораживании воды, но есть один секрет, который поможет вам удержать воду прохладной на более долгое время. Добавьте в воду обычную поваренную соль перед замораживанием. Используйте обычную пластиковую бутылку или яркую силиконовую бутылочку для этого.

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Сделайте готовые кусочки льда, погружая их в прикольную силиконовую грелочку с ярким принтом. Такая грелочка создаст стильный вид и поместится в косметичку. Этот трюк позволит вам хранить воду прохладной и удобно носить ее с собой.

Как сделать сумочку-холодильник?

Шаг первый – выберите удобную сумку, будь то пляжная, спортивная, дорожная или вместительный шоппер. Важно, чтобы она имела застежку-молнию, что поможет лучше сохранять внутреннюю температуру.

Шаг второй – купите теплоотражающий материал, который поможет сохранять необходимую температуру внутри сумки. Он должен быть влагостойким, чтобы наружная сторона сумки не промокала из-за незначительной конденсации внутри. Вы можете выбрать одно- или двухсторонний фольгоизолон и изолон. Последний на клейкой основе, так что из него проще сделать термостойкую подложку, но несколько дороже.

Шаг третий – сделайте выкройку из фольгоизолона, предварительно замерив размеры вашей сумки. Подкладка должна быть меньше размера, например, на 5 см от внешних размеров. Сложите полученную заготовку, сформировав из нее каркас термостойкой подложки, и закрепите борта нитями или степлером, чтобы они держали форму. Проклейте стыки скотчем, чтобы избежать просветов. Вставьте готовую подкладку внутрь вашей сумки и заполните свободное место между стенами материалом, который поможет держать температуру – ватой, синтепоном или обрезками старого одеяла. Если у вашей сумки нет крышки, можете изготовить ее отдельно.

Напомним, группа ученых опубликовала исследование о количестве воды, которое рекомендуется выпивать каждый день. В своем исследовании они подтвердили, что невозможно подвести всеобщий стандарт каждого человека.

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