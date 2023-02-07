Як зробити устілки з пакетів для соку: корисний лайфхак

Як устілки для взуття з пакету соку

Взимку важливо подбати про утеплення взуття, щоб ноги не замерзли, адже це може призвести до негативних наслідків. У цьому можуть допомогти теплі устілки. До того ж їх легко зробити із підручних матеріалів.

Такі устілки не вимагають додаткових витрат, а робляться з паперових пакетів з-під соку, які ми зазвичай викидаємо. З них можна зробити дуже теплі устілки для чобіт, кросівок та іншого зимового взуття.

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Щоб зробити устілки для взуття з пакета від соку:

Потрібно розрізати та розкрити порожній пакет;

Його треба ретельно промити та висушити;

Після чого ставимо на пакет ногу, обводимо та вирізаємо устілку у формі вашої стопи;

Звичайні устілки слід витягнути з взуття і вставити саморобні устілки фольгованою стороною вгору;

Потім повертаємо звичайні устілки на місце.

Таким чином ви зробите устілки за копійки, які зроблять взуття значно теплішим.

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