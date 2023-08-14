Як зробити буряк по-корейськи на зиму: простий рецепт

Як закрити буряки по-корейськи в банках на зиму

Зібравши власні запаси на зиму, важливо здійснити правильний вибір рецептів. Маринований буряк – це справжня знахідка, яка додасть смаку та поживності вашому столу в холодну пору року. Ось один із захоплюючих рецептів, який ви можете випробувати.

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Цей консервований буряк по-корейськи має приємний аромат та легку пікантність, яка чудово підійде для зимових страв.

Інгредієнти:

Буряк - 1 кг

Ріпчаста цибуля - 2 шт

Рослинна олія - 200 мл

Приправа для моркви по-корейськи - 1 пакет

Сіль - за смаком

Цукор - за смаком

Оцет (9%) - 100 мл

Приготування:

Очистіть буряк та натріть його на тертці у стилі корейської моркви. Дрібно наріжте ріпчасту цибулю та обсмажте її до легкого золотистого кольору. Змішайте натертий буряк та підсмажену цибулю великою мискою. Додайте приправу для моркви, сіль, цукор та оцет. Добре перемішайте усе разом. Залиште масу маринуватися протягом 2-3 годин. Розкладіть маринований буряк по стерилізованих банках і закрийте їх кришками. Велику каструлю наповніть водою до рівня "плічок" банок та доведіть до кипіння. Стерилізуйте банки з маринованим буряком у водяній бані протягом 15 хвилин. Вийміть банки з каструлі та закрийте кришками, переверніть їх догори ногами. Покладіть банки в тепле місце, укутайте їх та залиште до повного охолодження.

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