Як зробити заготовку для картоплі фрі власноруч
Якщо ви не хочете витрачати зайві гроші, аби купувати заморожену заготовку для приготування картоплі фрі, можна підготувати її самостійно. Це не забере багато вашого часу, а смак картоплі буде так само неперевершеним.
Щоб приготувати напівфабрикат для швидкого приготування, потрібно взяти кілька кілограмів картоплі (враховуйте розмір вашої морозильної камери), вимити та почистити її й нарізати соломинками.
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Спосіб з борошном – нарізану соломинками та просушену картоплю потрібно обваляти у борошні та розкласти на пласку поверхню – можна на деко, встелене пергаментом. Коли борошно трохи просякне картопляним соком, картоплю треба пофасувати у пакети, випустити з них повітря й запхати у морозилку.
Лайфхак з льодом – спочатку почищену картоплю нарізати скибочками, промити, обсушити, а потім помістити в воду на 20-30 хвилин, в яку насипати багато льоду 1:1. Це дозволить позбутися зайвого крохмалю і вона не потемнішає у морозилці.
Потім картоплю треба дістати з води, просушити на рушнику, пофасувати й заморозити.
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