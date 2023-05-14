Як сезонні роботи зараховуються до пенсійного стажу

Кожного року в Україні зростає необхідний страховий стаж для отримання пенсії за віком. У 2023 році, для того, щоб вийти на пенсію у віці 60 років, майбутньому пенсіонеру потрібно мати накопичений мінімум 30 років страхового стажу.

Сезонна робота включає такі види занять, як робота в сільському господарстві, садівництві, виноградарстві, а також в санаторно-курортних закладах та туристичній сфері. Оскільки ці види робіт проводяться протягом менш ніж року, існують особливості щодо їх зарахування до страхового стажу для призначення пенсії.

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При прийомі на сезонну роботу з працівником укладається терміновий трудовий договір. Згідно з Державною службою з питань праці, договір виконання сезонної роботи укладається, якщо виконання роботи відповідає наступним умовам:

Робота не може бути виконана протягом усього року через природні або кліматичні умови і проводиться протягом періоду, що не перевищує 6 місяців; Така робота включена до Списку сезонних робіт і сезонних галузей, який, на жаль, не містить переліку конкретних професій та посад.

Якщо хоча б одна з перерахованих умов не виконується, то така робота не буде вважатися сезонною з точки зору страхового стажу.

Правила зарахування сезонних робіт до стажу зазнали змін після 1 січня 2004 року. Головним критерієм стало сплачування страхових внесків. Весь стаж після цієї дати розраховується за однаковими правилами згідно зі статтею 24 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Згідно з цим законом, страховий стаж охоплює період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та вносить щомісячні страхові внески не менше мінімального розміру.

Якщо мінімальний внесок був сплачений за місяць, то цей місяць зараховується до стажу. Щодо сезонних робіт, зарахування такого періоду до стажу залежить від того, за які місяці та в якому обсязі були сплачені страхові внески. Мінімальний розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування в 2023 році становить 1474 гривні на місяць.

Проте, до 2004 року правила зарахування сезонних робіт були іншими. Згідно зі статтею 61 Закону "Про пенсійне забезпечення", робота протягом повного сезону у підприємствах та організаціях сезонних галузей промисловості рахувалася до стажу як рік роботи, незалежно від відомчої підпорядкованості. Відповідний список сезонних робіт і сезонних галузей був затверджений Постановою Кабінету Міністрів №278 від 28 березня 1997 року (остання редакція від 22.05.2021 р.).

До таких робіт, зокрема, належать деякі види діяльності в лісовому і сільському господарстві, торф’яній промисловості, а також у санаторно-курортних закладах і закладах відпочинку. Інші сезонні роботи зараховувалися до стажу за їх фактичною тривалістю. Припустімо, людина все життя працювала на сезонних роботах і збирається на пенсію найближчим часом. В такому разі періоди роботи до 1 січня 2004 року враховуватимуться за старими правилами (з урахуванням записів трудової книжки або довідок з роботи залежно від виду робіт), а після вказаної дати – за новими (виключно на підставі даних про страхові внески).

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