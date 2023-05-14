Как сезонные работы причисляются к пенсионному стажу

Каждый год в Украине растет необходимый страховой стаж для получения пенсии по возрасту. В 2023 году, для того чтобы выйти на пенсию в возрасте 60 лет, будущему пенсионеру нужно иметь накопленный минимум 30 лет страхового стажа.

Сезонная работа включает в себя такие виды занятий, как работа в сельском хозяйстве, садоводстве, виноградарстве, а также в санаторно-курортных заведениях и туристической сфере. Поскольку эти виды работ проводятся в течение менее года, существуют особенности по их зачислению в страховой стаж для назначения пенсии.

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При приеме на сезонную работу с работником заключается срочный трудовой договор. Согласно Государственной службе по вопросам труда, договор выполнения сезонной работы заключается, если выполнение работы отвечает следующим условиям:

Работа не может быть выполнена в течение всего года из-за природных или климатических условий и проводится в течение периода, не превышающего 6 месяцев; Такая работа включена в Список сезонных работ и сезонных отраслей, который, к сожалению, не содержит перечня конкретных профессий и должностей.

Если хотя бы одно из перечисленных условий не выполняется, такая работа не будет считаться сезонной с точки зрения страхового стажа.

Правила зачисления сезонных работ в стаж претерпели изменения после 1 января 2004 года. Главным критерием стала уплата страховых взносов. Весь стаж после этой даты рассчитывается по одинаковым правилам согласно статье 24 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно этому закону, страховой стаж охватывает период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и вносит ежемесячные страховые взносы не менее минимального размера.

Если минимальный взнос уплачен за месяц, то этот месяц засчитывается в стаж. Относительно сезонных работ зачисление такого периода в стаж зависит от того, за какие месяцы и в каком объеме были уплачены страховые взносы. Минимальный размер единого взноса на общеобязательное социальное страхование в 2023 году составляет 1474 грн в месяц.

Однако до 2004 года правила зачисления сезонных работ были другими. Согласно статье 61 Закона "О пенсионном обеспечении", работа в течение полного сезона в предприятиях и организациях сезонных отраслей промышленности считалась в стаж как год работы, независимо от ведомственной подчиненности. Соответствующий список сезонных работ и сезонных отраслей был утвержден Постановлением Кабинета Министров №278 от 28 марта 1997 г. (последняя редакция от 22.05.2021 г.).

К таким работам относятся некоторые виды деятельности в лесном и сельском хозяйстве, торфяной промышленности, а также в санаторно-курортных заведениях и заведениях отдыха. Остальные сезонные работы засчитывались в стаж по их фактической продолжительности. Допустим, человек всю жизнь работал на сезонных работах и собирается на пенсию в ближайшее время. В таком случае периоды работы до 1 января 2004 будут учитываться по старым правилам (с учетом записей трудовой книжки или справок с работы в зависимости от вида работ), а после указанной даты – по новым (исключительно на основании данных о страховых взносах).

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