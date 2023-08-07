Як сказати українською 'маю працювати' чи 'мушу працювати' - відеоурок від Авраменка

Відомий український мовознавець та письменник Олександр Авраменко пояснив, в яких випадках потрібно вживати слово “маю", а в яких - “мушу".

За словами спеціаліста, дієслово “мусити" вказує на крайній ступінь потреби, коли йдеться про щось серйозне. Наприклад, “ми мусимо негайно розпочати підготовку до ЗНО, бо зволікати вже не можна".

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Коли ж немає крайньої потреби, а мова йде про обов’язок чи бажаність чогось, то вживаємо “належить", “годиться", “треба". Наприклад, “нам треба вивчити правила техніки безпеки".

В тих випадках, коли категоричності немає вживаємо слово “мати". Наприклад, “я маю вам щось сказати".

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