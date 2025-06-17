Як знятись з розшуку у ТЦК: пояснення юриста
ТЦК може оголосити розшук щодо особи, яка не дотримується правил військового обліку. Такий розшук не має визначеного строку, однак припиняється у разі виконання однієї з передбачених законом умов.
Громадянина, якого оголошено в розшук через порушення правил військового обліку, можна вивести з розшуку територіального центру комплектування (ТЦК) трьома способами. Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
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Три способи зняття з розшуку:
- Сплата штрафу Найпростіший шлях — сплатити адміністративний штраф. У деяких випадках його можуть зменшити до 50%.
- Оскарження в суді Якщо дії ТЦК були незаконними, їх можна оскаржити в суді. У разі позитивного рішення — особу знімають з розшуку.
- Закриття справи про правопорушення Якщо буде відсутній склад правопорушення або спливе строк притягнення до адміністративної відповідальності, справу закривають автоматично, і громадянина виключають з розшуку.
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