Як знятись з розшуку у ТЦК: пояснення юриста

ТЦК може оголосити розшук щодо особи, яка не дотримується правил військового обліку. Такий розшук не має визначеного строку, однак припиняється у разі виконання однієї з передбачених законом умов.

Громадянина, якого оголошено в розшук через порушення правил військового обліку, можна вивести з розшуку територіального центру комплектування (ТЦК) трьома способами. Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Три способи зняття з розшуку:

Сплата штрафу Найпростіший шлях — сплатити адміністративний штраф. У деяких випадках його можуть зменшити до 50%. Оскарження в суді Якщо дії ТЦК були незаконними, їх можна оскаржити в суді. У разі позитивного рішення — особу знімають з розшуку. Закриття справи про правопорушення Якщо буде відсутній склад правопорушення або спливе строк притягнення до адміністративної відповідальності, справу закривають автоматично, і громадянина виключають з розшуку.

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