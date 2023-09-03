Як врятувати останній врожай перцю та помідорів восени від в'янення

Як оживити засохлі рослини за допомогою розчину з лимонною кислотою

Вирощування овочів – це завдання, яке вимагає пильності та догляду. Українські городники отримали корисну пораду, яка допоможе врятувати врожай, особливо після одного засушливого поливу.

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Цей невідомий, але дуже корисний лайфхак розповіли на сторінках "Апостроф". Спеціальний розчин може оживити висохлі рослини після сильного нагріву та відновити їхній здоровий стан.

Для приготування цього розчину вам знадобиться відро теплої води, яка відстоялася, і одна велика ложка лимонної кислоти. Засіб слід ретельно перемішати, а потім поливати ним кожен кущ.

Важливо враховувати, що на одну рослину потрібно використовувати дві склянки отриманого розчину. Цей незвичайний полив краще проводити ввечері, коли сонце не припікає так сильно, щоб уникнути можливості опіків.

На наступний ранок городники можуть бути приємно здивовані, спостерігаючи, як їх "втомлені" перці та помідори буквально оживають. Експерти наголошують, що цей лайфхак із незвичайним поливом можна застосовувати на будь-якому етапі розвитку овочів.

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