Як видалити плями від дезодоранту з одягу: простий лайфхак

Кожен з нас використовує дезодорант, щоб уникнути неприємного запаху поту. Але часто цей корисний засіб може зіпсувати улюблений одяг, адже після носіння на ньому залишаються білі або жовті плями, які вивести не так легко, особливо з речей білого кольору.

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Жовті плями на тканині – це загальна проблема, з якою важко впоратися, навіть використовуючи пральну машину. Однак, є простий лайфхак, який допоможе видалити плями від дезодоранту з будь-якого одягу.

Необхідно просочити жовту ділянку на одязі, зазвичай під руками, водою і протерти вологою сіллю за кілька годин до прання. Цей дешевий і простий засіб є справжнім рятівником для виведення плям від дезодоранту з будь-якого матеріалу.

Далі, оброблену сіллю ділянку потрібно залишити на 6-8 годин, після чого можна відправити предмет одягу в барабан пральної машини. Після цього ви зможете забути про плями і насолоджуватися своїм чистим та свіжим одягом. Запам'ятайте цей простий лайфхак, щоб уникнути розчарування, коли ваш улюблений одяг під час прання залишається з неприємними плямами.

Нагадаємо, вивести масляні плями з джинсів можна за допомогою двох дешевих засобів. Раніше ми писали також про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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