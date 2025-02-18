Як українцям збільшити свою пенсію: у ПФУ назвали умову

Українці можуть значно підвищити розмір своєї майбутньої пенсії, якщо продовжать працювати після досягнення пенсійного віку. Держава зацікавлена у пізнішому виході громадян на заслужений відпочинок, тому передбачила доплати за кожен додатковий рік роботи.

Як повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ), українці мають можливість оформити пенсію у 60, 63 або 65 років. Однак ті, хто відкладає цей момент, отримують підвищені виплати.

Щоб скористатися цією можливістю, необхідно заздалегідь повідомити про своє рішення Пенсійний фонд. У разі відсутності такого звернення пенсія може бути призначена автоматично, оскільки в Реєстрі застрахованих осіб зберігається інформація про страховий стаж, і нарахування відбувається з дня досягнення відповідного віку.

Для тих, хто має право на пенсію за віком, але продовжує працювати, виплати розраховуються з урахуванням страхового стажу на момент звернення за їх призначенням.

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Розмір надбавки залежить від періоду відтермінування:

0,5% за кожен місяць після досягнення пенсійного віку, якщо затримка менше ніж 60 місяців (п’ять років).

після досягнення пенсійного віку, якщо затримка менше ніж 60 місяців (п’ять років). 0,75% за кожен місяць у разі відтермінування на понад 60 місяців.

При цьому неповні місяці страхового стажу до розрахунку не включаються.

Однак збільшення пенсії не передбачене, якщо громадянин уже отримує виплати за іншим законом, отримував пенсію раніше або має пенсію в іншій державі.

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