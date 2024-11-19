Як прикрасити будинок до Нового Року-2025: яскраві ідеї

Хоча до свят ще є час, варто заздалегідь подумати про декорування дому. Як створити атмосферу, що принесе затишок і радість, розповідає Дім 24.

Символ 2025 року

2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії, яка, за китайським гороскопом, символізує інтуїцію, гнучкість і сприяє втіленню нових проєктів та сміливих ідей. Цей знак допоможе поглянути на світ під новим кутом і переоцінити життєві пріоритети. Він спонукатиме до внутрішньої гармонії та розвитку, а також може відкрити нові можливості. Змія може принести випробування, але вони лише загартують характер і зміцнять волю для досягнення бажаного.

Кольори для декору ялинки та дому

Зелений колір, а також золотисті та жовті відтінки принесуть удачу у 2025 році. Прикрашати оселю варто саме в цих кольорах. Зелена палітра від ніжного смарагдового до насиченого трав'янистого чудово підійде. Також доречними будуть сріблясті, пісочні та золотисті акценти. Не слід використовувати неонові, чорні, сірі та червоні відтінки, щоб не викликати невдоволення покровительки року.

Цікаво, що смарагдовий колір символізує багатство, тому фахівці радять покласти під ялинку кілька монет, щоб залучити фінансовий успіх.

Декорування дому до Нового року 2025

Оскільки основні кольори року – зелений, золотий та жовтий, прикраси будинку мають бути виконані саме в цих відтінках. Перед декоруванням варто:

зробити генеральне прибирання,

спланувати розташування прикрас,

перевірити наявність всіх матеріалів.

Кожна кімната може мати свій стиль. Ось кілька ідей:

Вікна на кухні зі снігом

Кухня – не місце для великої кількості декору, але додати святкову нотку можна. Серветки, фартухи та скатертини – це лише початок. На вікнах можна створити зимову композицію за допомогою малярної стрічки та спрею-снігу. Нанесіть стрічку для створення імітації дерев'яних рам, а потім обведіть малюнок штучним снігом.

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Декор ялинки у вітальні

Прикрашання ялинки – важлива частина підготовки до свят. Виберіть зелений, жовтий та золотий кольори для декорування. Прикраси можна зробити самостійно, наприклад, бантики, які стануть елегантним доповненням.

Декор сходів

Сходи можуть стати центром уваги святкового декору. Знадобиться чимало прикрас, але результат вартий зусиль.

Святковий стіл

Прикрасьте зону святкового столу іграшками та гілками ялинки. Для цього можна прикріпити до стелі палицю чи гардину й розмістити на ній декор.

Додайте тепла та затишку, і ваш дім засяє святковим настроєм!

Нагадаємо, які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача.

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