Як укріпити шкаралупу яєць на Великдень, щоб перемагати при 'христосанні'

Традиція розфарбовувати яйця на Великдень існує у більшості країни світу. B Україні ж великоднє розписування яєць закінчується їхнім "биттям". Так зване "христосання" яйцями – не лише традиція, а й справжня великодня розвага.

Вважається, що "яйцева бійка" символізує боротьбу добра та зла. Яйце-переможець вважалося певним оберегом. Його зберігали до кінця свят.

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Як відомо, на Великдень, коли люди зустрічаються, то мають вітатися тричі словами "Христос Воскрес!" й тричы цілуватися у щоки. У відповідь має прозвучати "Воістину Воскрес!". У старі часи вважалося непристойним на свято прилюдно цілувати одне одного, тож з'явилася традиція при привітанні символічно стукатися писанками чи крашанками й "христосатися".

Якщо ви хочете отримати "непереможне" яйце до Великодня, пропонуємо кілька хитрощів, як зміцнити шкаралупу яйця, аби виходити з подібних "бійок" переможцями.

Здавна вважалося, що при варінні яєць на Великдень треба додавати у воду сіль – на літр до 3 столових ложок. Вона мала скріпити їхню шкаралупу і при варінні яйця не потріскаються. Цей спосіб допоможе укріпити шкаралупу і для того, щоб на "великодній бійці" ваше яйце перемогло.

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Ще один спосіб зміцнити яйце – покрити його спеціальними плівками, що продаються у магазинах. Вони надягаються на крашанки та потім яйця опускають у гарячу воду. Обгортка плавиться та обволікають поверхню яєць.

Ще один простий спосіб скріпити шкаралупу – це обмазати її збитим з сіллю білком. Один білок плюс чайна ложка солі – і "цемент" готовий. Готові крашанки покривають білковою сумішшю та дають обсохнути.

А якщо "зацементовані" яйця, поки вони вологі, обмокнути у кольорове пшоно, то ваші крашанки стануть ще більш "непереможними".

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