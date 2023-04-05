Как укрепить скорлупу яиц на Пасху, чтобы побеждать при 'христосании'

Традиция раскрашивать яйца на Пасху существует в большинстве стран мира. В Украине же пасхальное раскрашивание яиц заканчивается их "биением". Так называемое "христосание" яйцами – не только традиция, но и настоящее пасхальное развлечение.

Считается, что "яичная драка" символизирует борьбу добра и зла. Яйцо-победитель считалось определенным оберегом. Его хранили до конца праздников.

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Как известно, на Пасху, когда люди встречаются, должны приветствоваться трижды словами "Христос Воскрес!" и трижды целоваться в щеки. В ответ должно прозвучать "Поистине Воскрес!". В старые времена считалось неприличным на праздник публично целовать друг друга, так что появилась традиция при поздравлении символически биться писанками или пасхальными яйцами и "христосаться".

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Если вы хотите получить "непобедимое" яйцо к Пасхе, предлагаем несколько уловок, как укрепить скорлупу яйца, чтобы выходить из подобных "драк" победителями.

Издавна считалось, что при варке яиц к Пасхе надо добавлять в воду соль – на литр до 3 столовых ложек. Она должна была скрепить их скорлупу и при варке яйца не потрескаются. Этот способ поможет укрепить скорлупу и для того, чтобы на "пасхальной драке" ваше яйцо победило.

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Еще один способ укрепить яйцо – покрыть его специальными продающимися в магазинах пленками. Они надеваются на пасхальные яйца и затем их опускают в горячую воду. Обертка плавится и обволакивает поверхность яиц.

Еще один простой способ скрепить скорлупу – это обмазать ее взбитым с солью белком. Один белок плюс чайная ложка соли – и "цемент" готов. Готовые пасхальные яйца покрывают белковой смесью и дают обсохнуть.

А если "зацементированные" яйца, пока они влажные, обмокнуть в цветное пшено, то ваши пасхальные яйца станут еще более "непобедимыми".

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