Як покращити апетит дитини: топ -5 порад педіатра

Хороший апетит у дитини – це головна мрія для кожної мами. Якщо дитина не хоче витрачати свій час на їжу, це може стурбовувати батьків. Але дуже важливо уникати деяких поширених помилок, які можуть виникнути під час годування дітей.

Про це пише lady.tochka.net.

Перша помилка полягає в тому, що діти можуть отримувати їжу там, де це зручно для всіх членів родини, наприклад, під час бігання або перед телевізором. Замість цього, рекомендується годувати дітей за столом, щоб вони могли спостерігати за тим, як їсть решта сім'ї, і копіювати їхні дії.

Друга помилка - це відволікати дитину від їжі, розповідаючи різні історії або проводячи ігри за столом. Це може призвести до того, що дитина не буде насолоджуватися їжею і не буде відчувати смак і запах їжі. Замість цього, краще зосередити увагу на самому процесі їжі і створити позитивний досвід для дитини.

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Третя помилка полягає в тому, що дітей годують за вимогою, коли вони самі показують ознаки голоду. Замість цього, рекомендується встановлювати режим харчування, щоб дитина знала, коли очікувати їжі, і могла налаштуватися на прийом їжі.

Четверта помилка – це намагатися змусити дитину їсти, коли вона відмовляється. Не варто нав'язувати дитині їжу, якщо вона вже наїлася або не хоче певну страву. Краще довіритися її апетиту і не створювати неприємних асоціацій з їжею.

П’ята помилка: якщо дитина відмовляється від однієї страви запропонуй другу, хай обере між двома. Малюк відчує, що його думку враховують та зацікавиться їжею.

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