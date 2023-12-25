Як зменшиться субсидія, якщо дитина стала студентом: відповідь ПФУ

Чи зменшиться розмір субсидії, якщо дитина стала студентом і отримує стипендію

За умови, що повнолітня особа навчається в закладі вищої освіти на денній формі та проживає разом з батьками, до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства зараховується 0,5 розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.

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Про це пише сайт visnyk.lutsk.ua. Наприклад, якщо субсидія призначається з початку опалювального сезону 2023-2024 років, для розрахунку враховуються доходи членів домогосподарства за І і ІІ квартали 2023 року. До сукупного доходу зараховується 3350 гривень (6700 гривень х 0,5) за студента і доходи, отримані іншими членами домогосподарства.

Тобто, якщо у родині є студент, який навчається на денній формі, без стипендії, то при нарахуванні субсидії буде враховано його доходи у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати. Це означає, що сума субсидії може зменшитися.

Батьки можуть уникнути зменшення субсидії, якщо студент буде отримувати стипендію. У цьому випадку до сукупного доходу домогосподарства будуть зараховані фактичні доходи студента.

Також субсидія не зменшиться, якщо студент навчається на заочній формі або проживає окремо від батьків.

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