Як утилізувати олію після смаження: геніальний лайфхак

Як ви використовуєте залишки рослинної олії після смаження? Багато людей просто виливають її в умивальник. Проте, це велика помилка, яка може дуже дорого коштувати. Існує більш безпечний спосіб вирішення цієї проблеми, який підкаже Ukr.Media.

Чому не слід виливати олію в умивальник?

Багато людей не роздумуючи, виливають олію в умивальник. Такий підхід може призвести до серйозних проблем. Якщо жир потрапить у труби, він може швидко забити їх, створивши неприємності та непередбачені витрати.

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Найпростіший спосіб вирішити цю проблему - це використовувати паперові рушники для вбирання залишків олії зі сковорідки. Якщо залишився невеликий обсяг олії, зачекайте, поки сковорідка повністю охолоне, а потім обережно витріть залишки і викиньте використаний рушник у смітник. Якщо олії значно більше, варто спробувати інший підхід. Для цього вам знадобиться харчова сода.

Як це працює? Коли олія повністю охолоне, посипте її декількома чайними ложками харчової соди. Сода притягне до себе зайвий жир, що значно спростить його подальше видалення зі сковорідки.

Зачекайте декілька хвилин. Коли ви побачите, як жир згорнувся в грудочки, видаліть їх за допомогою паперового рушника. Викиньте залишки в кошик для сміття і ретельно протріть сковорідку ще раз, перш ніж мити її. Таким чином, ви уникнете забиття труб.

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