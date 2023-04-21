Сім речей, які ніколи не можна змивати в унітаз та раковину

Ці речі категорично заборонено змивати в раковину та унітаз

Деякі люди звикли виливати та викидати в унітаз чи раковину все, що заманеться. Проте не робіть таких серйозних помилок.

Все тому, що каналізація – не резинова, і має здатність засмічуватися. Особливо зверніть увагу на 7 речей, які заборонено змивати.

Читайте також: Навіщо класти крейду в холодильник – ефективний лайфхак

Кавова гуща

Найчастіше труби на кухні засмічуються через систематичне потрапляння кавової кущі. Оскільки вода не може розчинити звичайну мелену каву, а вся гуща, яку відправляють в раковину, з часом осідає на стінках. Через це утворюється засмічення.

Олія та жир

Коли олія та жир контактує з холодною водою, то вони швидко застигають та утворюють засмічення в трубах. Найкращим способом для утилізації олії буде такий: розбавте її водою та краплею засобу для миття посуду, перемішати та вилити у цупкий пакет, який потім треба буде відправити у сміття.

Папір

У жодному разі не викидайте звичайний папір в раковину чи унітаз. Це точно призведе до засмічення. Зокрема йдеться не про туалетний папір, а про звичайний.

Читайте також: Як очистити жирний гриль від нагару

Макарони та рис

Така клейка їжа, як рис та макарони, під дією води швидко набухають та в трубах розчиняються дуже повільно. Цим самим вони засмічують каналізацію, після чого виникають постійні проблеми.

Борошно

Борошно вбирає вологу і набухає, помітно збільшуючись у розмірі. В результаті борошно засмітить каналізацію.

Ліки

Здебільшого ліки добре розчиняються у воді. Якщо ж їх викинути просто в унітаз, то велика кількість хімікатів накопичиться, а звичайні фільтри не зможуть очистити.

Читайте також: Як зробити саморобний дезодорант для унітаза

Нагадаємо, що іноді на кухні може з'явитися неприємний запах з раковини, який зазвичай пов'язаний зі застоєм брудної води та розмноженням бактерій. Існує один цікавий спосіб, який може здивувати ефективним результатом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!