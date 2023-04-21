Сім речей, які ніколи не можна змивати в унітаз та раковину
Деякі люди звикли виливати та викидати в унітаз чи раковину все, що заманеться. Проте не робіть таких серйозних помилок.
Все тому, що каналізація – не резинова, і має здатність засмічуватися. Особливо зверніть увагу на 7 речей, які заборонено змивати.
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Кавова гуща
Найчастіше труби на кухні засмічуються через систематичне потрапляння кавової кущі. Оскільки вода не може розчинити звичайну мелену каву, а вся гуща, яку відправляють в раковину, з часом осідає на стінках. Через це утворюється засмічення.
Олія та жир
Коли олія та жир контактує з холодною водою, то вони швидко застигають та утворюють засмічення в трубах. Найкращим способом для утилізації олії буде такий: розбавте її водою та краплею засобу для миття посуду, перемішати та вилити у цупкий пакет, який потім треба буде відправити у сміття.
Папір
У жодному разі не викидайте звичайний папір в раковину чи унітаз. Це точно призведе до засмічення. Зокрема йдеться не про туалетний папір, а про звичайний.
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Макарони та рис
Така клейка їжа, як рис та макарони, під дією води швидко набухають та в трубах розчиняються дуже повільно. Цим самим вони засмічують каналізацію, після чого виникають постійні проблеми.
Борошно
Борошно вбирає вологу і набухає, помітно збільшуючись у розмірі. В результаті борошно засмітить каналізацію.
Ліки
Здебільшого ліки добре розчиняються у воді. Якщо ж їх викинути просто в унітаз, то велика кількість хімікатів накопичиться, а звичайні фільтри не зможуть очистити.
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Нагадаємо, що іноді на кухні може з'явитися неприємний запах з раковини, який зазвичай пов'язаний зі застоєм брудної води та розмноженням бактерій. Існує один цікавий спосіб, який може здивувати ефективним результатом.
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