Як прасувати речі зі шкірзамінника: лайфхаки від господинь

Речі, які були створені з використанням синтетичної шкіри, можна знайти в гардеробі майже кожної людини. Проте далеко не всі знають, як належним чином доглядати за такими речами, зокрема, як їх слід прасувати, повідомляє Pixel inform.

Хоча можна користуватися праскою для синтетичних виробів, важливо враховувати деякі дрібниці. Температура праски не повинна перевищувати 30 градусів, функцію пари не варто вмикати, а також слід застосовувати підкладку.

Читайте також: Як погладити одяг без використання праски: просто розпиліть цей засіб на речі

Та є простіший спосіб "випрасувати" річ зі шкірзамінника. Просто повісьте вашу куртку або спідницю на вішалку й відправляйтеся до ванної кімнати.

Заповніть ванну гарячою водою, підвісьте виріб на тримачі над ванною й закрийте двері приміщення на кілька годин. Після цього достаньте одяг із ванни й залиште його у прохолодному, сухому місці до повного висихання.

Нагадаємо, ми вже писали, як випрасувати постільну білизну без праски.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!