Как утюжить вещи из кожзаменителя: лайфхаки от хозяек

Як прасувати речі зі шкірзамінника – як доглядати за речима зі штучної шкіри – лайфхак

Вещи, созданные с использованием синтетической кожи, можно найти в гардеробе почти каждого человека. Однако далеко не все знают, как должным образом ухаживать за такими вещами, в частности, как их следует гладить, сообщает Pixel inform.

Хотя можно пользоваться утюгом для синтетических изделий, важно учитывать некоторые мелочи. Температура утюга не должна превышать 30 градусов, функцию пара не следует включать, а также следует применять подложку.

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Но есть более простой способ выглаживать вещь из кожзаменителя. Просто повесьте вашу куртку или юбку на вешалку и отправляйтесь в ванную комнату.

Заполните ванну горячей водой, подвесьте изделие на держателе над ванной и закройте дверь помещения на несколько часов. После этого извлеките одежду из ванны и оставьте ее в прохладном, сухом месте до полного высыхания.

Напомним, мы уже писали, как выгладить постельное белье без утюга.

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