Як дізнатися, що вас прокляли на бідність: поради наших предків

Чому не можна підіймати гроші на вулиці - як дізнатися, що на вас псування чи прокляття на бідність - народні прикмети

Наші предки вірили, що люди з лихими намірами можуть навести псування чи прокляття на гроші. Тоді у вас з'являються непотрібні витрати, фінансові проблеми, а ваші доходи починають різко падати.

Заздрісники можуть передати псування на гроші через різні матеріальні речі. Магічний вплив відбувається, коли людина торкається до небезпечного предмета.

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Які речі найчастіше підкладаються для грошового псування, щоб "поробити" на бідність:

порожні пляшки та порожні пакети,

сухе печиво, суха булка чи хліб,

паперові гроші чи погнута монета,

столові ложки,

вугілля та пакет/мішок з піском,

котушка дроту,

подрібнена шкарлупа яєць.

Ці предмети можуть бути непомітними або такими звичайними, що не кожен навіть може подумати, що це чорна магія. Підклади можуть робити на робоче місце або у житло, чи біля будинку.

Часто недоброзичливці беруть гроші в борг та проводять з ними обряд чорної магії. Також ніколи не позичайте гроші після заходу сонця.

Однією з ознак порчі є ваше розуміння безвиході, що виправити нічого не можна. Ви просто втрачатимете гроші і вийдете з енергетичного потоку. Через постійні непередбачувані витрати ви не можете збільшити свій дохід та вибратися з боргової ями.

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Як запобігти псуванню на гроші

Аби вас не наврочили чи не навели "порчу на бідність", дотримуйтеся кількох правил:

1. Ніколи не треба підіймати гроші на вулиці, особливо на перехресті.

2. Поставте захист на те, аби гроші йшли до рук, а не витрачалися. Для цього стане в пригоді звичайна молитва про достаток ангелу-охоронцю, яку треба вимовити в храмі чи вдома. Читайте чітко та щиро вірте, що це вам допоможе перемогти недоброзичливців.

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