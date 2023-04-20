Як в готелі: Як зробити махрові рушники м'якими після прання

Що зробити після прання рушників, щоб вони стали м'якими

Рушники можуть стати жорсткими та неприємними на дотик через часте прання. Але існує простий спосіб, який допоможе повернути їм колишню м'якість та ніжність.

Зазвичай вода робить рушники жорсткими, тому можна спробувати пом'якшити їх спеціальними засобами або використовувати гелі та засоби для прання високої якості, які не містять хлору та фосфатів.

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Є також ефективний лайфхак, який допоможе пом'якшити тканину рушників. І все необхідне для цього є під рукою.

Для того, щоб зробити рушники м'якими та пухнастими, знадобиться:

Кілька столових ложок оцту;

Ложка кондиціонера для волосся;

Звичайна вода.

Щоб зм'якшити рушники, треба змішати всі компоненти і замочити у цьому розчині уже випрані рушники. Після цього їх треба повісити, щоб вони висохли. Важливо, щоб махрова тканина під час сушіння не перебувала під впливом прямих сонячних променів та гарячого повітря. Інакше ворс знову набуде жорсткості.

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