Як смачно приготувати куряче філе: рецепт швидкої вечері за 15 хвилин

Кожен любитель кулінарії іноді знаходиться в ситуації, коли необхідно швидко та бюджетно приготувати смачну страву для родини. Якщо у вас в холодильнику лише куряча грудка, то цей рецепт створений саме для вас.

За допомогою рецепту з сайту "Бабусиних рецептів" ви зможете приготувати смажену курячу грудку, використовуючи всього лише кілька простих спецій. І ви можете бути впевнені, що така страва точно сподобається всім без виключення.

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Інгредієнти:

3 штук курячої грудки;

0,5 чайної ложки солі;

60 грамів борошна;

Вершкове масло для смаження + олія за необхідності;

4 зубчики часнику;

0,5 столової ложки яблучного оцту;

1 столова ложка соєвого соусу;

90 грамів меду;

1 пучок зеленої цибулі.

Спосіб приготування:

Курячі грудки ретельно миємо і робимо кілька глибоких надрізів на поверхні кожної з них. Посипаємо сіллю та чорним меленим перцем за смаком. Велику сковороду розігріваємо та додаємо вершкове масло. Часник миємо, дрібно шаткуємо і додаємо в сковороду. Кожну грудку обваляємо в борошні і обсмажуємо на середньому вогні. Під час смаження перевертаємо кілька разів, щоб страва стала золотистою. Між курячими грудками розташовуємо нарізаний часник і підсмажуємо його трохи. Потім додаємо мед, соєвий соус та яблучний оцет. Змішуємо і доводимо суміш до кипіння, варимо ще 2-3 хвилини до загусання соусу. Під час подачі посипаємо страву дрібно нарізаною зеленою цибулею.

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