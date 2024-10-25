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Війна в Україні

Як військовому отримати виплату на оздоровлення у 2024 році

Ціхоцька Марія

Як військовому отримати виплату на оздоровлення у 2024 році
Ця виплата доступна додатково до основної зарплати

Міністерство оборони України надало роз'яснення щодо порядку отримання військовослужбовцями ЗСУ грошової допомоги на оздоровлення. Ця виплата доступна додатково до основної зарплати та щомісячних надбавок.

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Про це повідомило Міністерство оборони України. Існує три способи отримання оздоровчих коштів:

  1. При використанні повної щорічної відпустки
  2. Під час другої частини розділеної щорічної відпустки (включно з невикористаними відпустками за попередні роки)
  3. За наказом командира військової частини без оформлення відпустки

Важливо зазначити, що військовослужбовці можуть претендувати на цю допомогу навіть без фактичного виходу у відпустку, якщо це передбачено відповідним наказом командування.

Нагадаємо, ми вже писали, яка різниця між зняттям та виключенням з військового обліку.

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