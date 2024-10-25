Как военному получить выплату на оздоровление в 2024 году
Министерство обороны Украины предоставило разъяснение о порядке получения военнослужащими ВСУ денежной помощи на оздоровление. Эта выплата доступна дополнительно к основной зарплате и ежемесячным надбавкам.
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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Существует три способа получения оздоровительных средств:
- При использовании полного ежегодного отпуска
- Во время второй части разделенного ежегодного отпуска (включая неиспользованные отпуска за предыдущие годы)
- По приказу командира воинской части без оформления отпуска
Важно отметить, что военнослужащие могут претендовать на эту помощь даже без фактического ухода в отпуск, если это предусмотрено соответствующим приказом командования.
Напомним, мы уже писали, какая разница между снятием и исключением из военного учета.
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