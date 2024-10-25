Как военному получить выплату на оздоровление в 2024 году

Министерство обороны Украины предоставило разъяснение о порядке получения военнослужащими ВСУ денежной помощи на оздоровление. Эта выплата доступна дополнительно к основной зарплате и ежемесячным надбавкам.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Существует три способа получения оздоровительных средств:

При использовании полного ежегодного отпуска Во время второй части разделенного ежегодного отпуска (включая неиспользованные отпуска за предыдущие годы) По приказу командира воинской части без оформления отпуска

Важно отметить, что военнослужащие могут претендовать на эту помощь даже без фактического ухода в отпуск, если это предусмотрено соответствующим приказом командования.

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