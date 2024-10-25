Як військовому отримати виплату на оздоровлення у 2024 році

Міністерство оборони України надало роз'яснення щодо порядку отримання військовослужбовцями ЗСУ грошової допомоги на оздоровлення. Ця виплата доступна додатково до основної зарплати та щомісячних надбавок.

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Про це повідомило Міністерство оборони України. Існує три способи отримання оздоровчих коштів:

При використанні повної щорічної відпустки Під час другої частини розділеної щорічної відпустки (включно з невикористаними відпустками за попередні роки) За наказом командира військової частини без оформлення відпустки

Важливо зазначити, що військовослужбовці можуть претендувати на цю допомогу навіть без фактичного виходу у відпустку, якщо це передбачено відповідним наказом командування.

Нагадаємо, ми вже писали, яка різниця між зняттям та виключенням з військового обліку.

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