Як військовому отримати виплату на оздоровлення у 2024 році
Міністерство оборони України надало роз'яснення щодо порядку отримання військовослужбовцями ЗСУ грошової допомоги на оздоровлення. Ця виплата доступна додатково до основної зарплати та щомісячних надбавок.
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Про це повідомило Міністерство оборони України. Існує три способи отримання оздоровчих коштів:
- При використанні повної щорічної відпустки
- Під час другої частини розділеної щорічної відпустки (включно з невикористаними відпустками за попередні роки)
- За наказом командира військової частини без оформлення відпустки
Важливо зазначити, що військовослужбовці можуть претендувати на цю допомогу навіть без фактичного виходу у відпустку, якщо це передбачено відповідним наказом командування.
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