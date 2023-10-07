Як відновити водійське посвідчення: скільки коштує і які документи потрібні

Як відновити посвідчення водія в Україні

. Український Уряд надав інформацію щодо процедури відновлення втраченого посвідчення водія. Цей процес допомагає громадянам України відновити своє посвідчення водія, якщо вони його втратили

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Деталі були опубліковані на офіційній сторінці Уряду в Telegram. Втрачене посвідчення водія можна відновити двома способами:

У Сервісному Центрі МВС:Що потрібно зробити?Для початку потрібно запланувати візит до Сервісного Центру МВС. Запис можна здійснити онлайн або в спеціальному терміналі, розташованому у приміщенні Сервісного Центру МВС.Після запису особа повинна відвідати Сервісний Центр і пред'явити адміністратору свій паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації, а також надати ідентифікаційний номер платника податків.Вартість послуги та бланку становить приблизно 311 гривень. Відновлення Посвідчення Онлайн:Також можна відновити посвідчення водія онлайн.Для цього необхідно замовити його через застосунок "Дія" або в особистому Електронному кабінеті водія.Що потрібно для цього?Необхідно авторизуватися, заповнити всі необхідні поля, сплатити вартість послуги та вибрати зручний спосіб отримання.Офіційно повідомляється, що готове посвідчення водія можна отримати в Сервісному Центрі МВС або в відділенні Укрпошти.

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