Как восстановить водительское удостоверение: сколько стоит и какие документы нужны

Украинское правительство предоставило информацию о процедуре восстановления утраченного водительского удостоверения. Этот процесс помогает гражданам Украины восстановить свое водительское удостоверение, если они его потеряли.

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Детали были опубликованы на официальной странице Правительства в Telegram. Утерянное водительское удостоверение можно восстановить двумя способами:

В Сервисном Центре МВД: Что нужно сделать? Для начала нужно запланировать визит в Сервисный Центр МВД. Запись можно осуществить онлайн или в специальном терминале, расположенном в помещении Сервисного Центра МВД. После записи лицо должно посетить Сервисный Центр и предъявить администратору свой паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации, а также предоставить идентификационный номер плательщика налогов. Стоимость услуги и бланка составляет примерно 311 гривен. Восстановление Удостоверения Онлайн: Также можно восстановить водительское удостоверение онлайн.Для этого необходимо заказать его через приложение "Действие" или в личном Электронном кабинете водителя.Что нужно для этого?Необходимо авторизироваться, заполнить все необходимые поля, оплатить стоимость услуги и выбрать удобный способ получения. Официально сообщается, что готовое водительское удостоверение можно получить в Сервисном Центре МВД или в отделении Укрпочты.

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