Як виникло популярне прізвище 'Мазур' та що воно значить: пояснення мовознавця

В Україні досить поширене прізвище Мазур та подібні до нього. Втім, чимало українців не знає про походження цього прізвища.

Відомий український вчитель Олександр Авраменко пояснив, яке значення має загальний термін "мазур" і чому це слово пов’язане з Польщею. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"То що ж ця загальна назва означає? Розгорнімо словник і знайдімо це слово. Отже, мАзури або мазУри (тут подвійний наголос) – це велика етнічна група поляків, що живе на північному сході Польщі і говорить одним із діалектів польської мови", – зазначив мовознавець.

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Авраменко додав, що словами мазур або мазурка називають польський національний танець із тридольним тактом, який поширився в інших країнах світу як бальний.

"Отже, Мазури, Мазуренки, Мазурчуки – ваше прізвище так чи інакше пов’язане з Польщею", – вказав вчитель української мови.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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