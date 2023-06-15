'Як завжди – фільтри': 47-річну Могилевську, яка показала себе без макіяжу, звинуватили у фотошопі

Українська співачка Наталя Могилевська, яка днями відвідала Черкаси, подякувала місту за "прекрасний спектакль" у своєму Instagram.

При цьому 47-річна артистка опублікувала відео у stories та фото, де вона показала обличчя без мейкапу.

Вона також подякувала місцевому готелю за гостинність.

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"Яке прекрасне місце на землі під Черкасами! Дякую за гостинність, дякую за класний відпочинок! Так приємно - початок літнього сезону. Басейн тільки наповнюється, все тільки починається, стільки надій і майбутнього тепла. Вірю у краще!", – підписала Могилевська своє фото.

Фанати співачки засипали її компліментами у коментарях, відзначаючи, що вона має чудовий вигляд.

Однак деякі підписники Могилевської звинуватили її у надмірному використанні фільтрів та фотошопу та навіть зазначали, що не могли пізнати, хто це.

Нагадаємо, раніше у мережі Могилевську критикували за надмірну вагу.

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